Area cani al quartiere Polo di Meda, al via la raccolta firme per chiederne la realizzazione.

Al via la petizione per creare un’area cani

Al via la petizione per chiedere la realizzazione di un’area cani al quartiere Polo. Tra i promotori Moira Pasquato, che già anni fa aveva avanzato la richiesta all’allora sindaco Gianni Caimi. Quella di avere uno spazio per lasciar scorrazzare i propri amici a quattro zampe è una necessità avvertita da parecchi residenti del quartiere, altrimenti costretti a recarsi all’area cani di via San Giorgio. Ultimamente l’argomento è tornato al centro della discussione, con il sindaco Luca Santambrogio che si è detto disponibile ad ascoltare i residenti e a valutare la possibilità di ricavare uno spazio al parco «Beretta Molla», e l’associazione cittadini quartiere Polo che ha sottolineato che i volontari non sarebbero disposti a rimuovere i bisogni lasciati dai cani e non raccolti dai padroni incivili. «Il nostro intento è avere a disposizione uno spazio in cui i cani possano correre e socializzare, ma non chiederemmo nulla ai volontari», precisa Pasquato.

Uno spazio per i quattro zampe al parco Beretta Molla?

La richiesta sarebbe quindi quella di avere a disposizione due recinti, «uno per i cani di piccola taglia e uno per quelli più grandi. L’ideale sarebbe al parco Beretta Molla, ma andrebbe bene anche nel parchetto di fronte, ovviamente se è possibile spostare altrove i giochi per bambini. Ma anche nel parco di via Ferrara sarebbe fattibile». Insomma, gli spazi non mancano. «Raccoglieremo le firme, poi chiederò un incontro con il sindaco per esporgli la nostra necessità», conclude Pasquato.