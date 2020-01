Arriverà da Meda il nuovo assessore ai Servizi sociali di Cesano Maderno. Secondo indiscrezioni, infatti, sarà Simona Buraschi la sostituta di Federica Torgano, che a novembre aveva rassegnato le dimissioni.

Arriva da Meda il nuovo assessore

Il sindaco Maurilio Longhin aveva trattenuto le sue deleghe, annunciando l’intenzione di avviare un confronto, “all’interno del Pd e poi della maggioranza tutta” prima di nominare il nuovo assessore. E a distanza di due mesi pare proprio che la scelta sia stata fatta. Mancherebbe solo l’ufficialità, ma sarebbe praticamente certo che Simona Buraschi sarà il nuovo membro della Giunta di Cesano Maderno.

E’ la moglie del presidente della Provincia

Avvocato, moglie del presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, attualmente gli fa opposizione in Consiglio comunale a Meda (dove lui è sindaco in quota Lega e lei è sui banchi della minoranza come consigliera del Pd), ma una volta accettato l’incarico a Cesano Buraschi lascerà il Parlamentino medese. Non è nuova alla carica di assessore: nel quinquennio 2012-2017 era infatti stata vicesindaco a Meda nella Giunta guidata da Gianni Caimi e tra le sue deleghe c’era quella ai Lavori pubblici.

