Arriva il ticket virtuale: stop alle code all’ufficio Anagrafe. Succede a Desio dove è stato attivato il servizio online che consente ai cittadini di risparmiare tempo

All’anagrate del Comune di Desio è arrivato il ticket virtuale. Un servizio online per cellulari, tablet e computer (browser Chrome, Safari e Opera) che consente ai cittadini di risparmiare tempo «staccando» il proprio biglietto di prenotazione direttamente dal proprio dispositivo mobile o fisso.

È possibile prenotare online attraverso il «ticket virtuale» i servizi per carte d’identità, certificazioni anagrafiche e di stato civile, matrimoni e unioni civili, accordi di separazione, nascite, servizi cimiteriali, stranieri, leva ed elettorale.

Il biglietto virtuale si integra perfettamente con il flusso di quelli cartacei, evitando così duplicazioni. Allo sportello sarà sufficiente mostrare all’impiegato il proprio biglietto virtuale sul telefono o la stampa della prenotazione fatta sul pc per accedere ai servizi. Sarà, in ogni caso, garantita la priorità a ultraottantenni, donne in gravidanza e disabili.

Come fare

Per accedere al servizio (gratuito) bisogna inquadrare l’apposito QR Code con lo smartphone o il tablet oppure collegarsi alla sezione «Servizi online» del sito del Comune di Desio nella sezione «Servizi di e-government» (www.comune.desio.mb.it) con il proprio pc.

Info

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico garantisce l’assistenza l’utilizzo del servizio: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 (Ingresso «A»). Il sabato dalle 9 alle 11.30, direttamente presso i Servizi Demografici.