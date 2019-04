Arriva la pioggia al Nord. Dopo un lungo periodo senza precipitazioni, i rovesci sono attesi tra mercoledì e venerdì.

Arriva la pioggia al Nord

Dopo un lungo periodo oltremodo secco, torna finalmente la pioggia sulle regioni del Nord Italia. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Una perturbazione atlantica in discesa dal Nord Europa, si ‘tufferà’ letteralmente sul Mediterraneo dando vita ad una circolazione ciclonica che coinvolgerà anche l’Italia. Prime deboli precipitazioni sono attese entro la fine di martedì, ma sarà tra mercoledì e venerdì che buona parte del Nord verrà bagnato da piogge e rovesci, con accumuli comunque più importanti a ridosso di Alpi, Prealpi, pedemontane e sulla Liguria. Questa perturbazione probabilmente non sarà in grado di risanare da sola il deficit pluviometrico di cui soffre buona parte delle regioni settentrionali, in particolare quelle di Nordovest, ma gli accumuli di pioggia potranno risultare localmente significativi”.

Torna la neve sulle Alpi

Dopo i rovesci sul Nord Italia le precipitazioni si sposteranno verso il centro e al Sud.

Intanto però le temperature saranno in diminuzione, anche di oltre 6-8°C al Nord rispetto ai giorni scorsi, fatto che favorirà il ritorno della neve sulle Alpi, inizialmente oltre 1500-1800m, ma in calo a tratti sin sotto i 1000-1200m entro giovedì – concludono da 3bmeteo.com.