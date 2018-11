Dall’albero fino alle proiezioni di immagini e effetti luminosi in piazza Conciliazione: a Desio è partito il conto alla rovescia per il Natale.

Gli eventi partiranno già a fine novembre

“Grazie allo sforzo congiunto di tutte le componenti più attive della città, Comune, associazioni e commercianti, quest’anno siamo riusciti a costruire un programma che prevede eventi diffusi su tutto il territorio cittadino già dalla fine di novembre”. Spiega l’assessore agli Eventi Giorgio Gerosa. “Si tratta di una tradizione ormai consolidata, che ogni anno ci ricorda l’importanza di lavorare insieme per rendere la nostra città sempre più bella, accogliente e attrattiva”.

Accensione dell’albero e shopping “scontato”

Giovedì 22 novembre, alle 18, sarà acceso l’albero di Natale in piazza Conciliazione. Sarà un abete naturale che, dopo le feste, potrà essere ripiantato. Con l’apertura della “stagione natalizia” i commercianti organizzeranno “Aspettando il Black Friday” con i negozi aperti fino alle 21 giovedì 22 e venerdì 23 novembre. “È un’occasione importante per dare un po’ di ossigeno a un settore che soffre”. Sottolinea Carlo Aliprandi, presidente dell’Unione Commercianti. “Sono convinto che questa iniziativa serva innanzitutto per convincere la gente a uscire di casa e a guardarsi intorno. La sinergia fra pubblico e privato e la rete tra i commercianti sono la strada da seguire, con l’impegno di tutti, per sostenere la ripresa dei consumi”.

Vetrine in concorso

Il Comune e i commercianti hanno deciso di collaborare anche per il concorso “Vetrine natalizie”, che premierà la vetrina meglio addobbata nel periodo natalizio. Gli esercenti potranno iscriversi dal 22 al 30 novembre. Le vetrine potranno essere votate sulla pagina Facebook di “Desiodalvivo” dal primo dicembre al 5 gennaio: chi avrà ottenuto più like verrà premiato il 6 gennaio.