Arrivano 31 nuovi Vigili del fuoco volontari. Sono stati assegnati ai differenti distaccamenti locali

Arrivano 31 Vigili del fuoco

Sono 31 i Vigili del fuoco volontari che prenderanno presto servizio nei vari distaccamenti brianzoli. Sono stati ritenuti idonei al servizio al termine del corso di formazione e delle relative prove d’esame. I 31 nuovi volontari sono stati assegnati ai differenti distaccamenti locali e precisamente: 13 a Lazzate, 8 a Bovisio Masciago, 5 a Vimercate, 2 a Lissone, 2 a Carate Brianza e 1 a Seregno”.

I complimenti del consigliere Corbetta

“Desidero complimentarmi con tutti coloro che hanno frequentato il corso e sono poi riusciti a superare le prove per diventare un Vigile del fuoco volontario – ha sottolineato il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta – Auspico inoltre che il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco riesca a garantire le dotazioni necessarie ai pompieri volontari per svolgere al meglio il proprio ruolo e predisponga, in tempi ragionevoli, nuovi corsi operativi con l’obiettivo di formarne di nuovi”.

“Regione Lombardia, grazie ad una legge fortemente voluta dalla Lega e al nuovo stanziamento da 1,5 milioni di euro messo a bilancio – ha concluso il consigliere Corbetta – continuerà a sostenere concretamente l’attività dei Vigili del fuoco volontari, aiutandoli nell’acquisto di mezzi e strumentazione”.