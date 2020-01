Asfalti Brianza, oggi sopralluogo della Polizia locale e di un funzionario comunale. Domani invece è previsto un aggiornamento dettagliato durante il Consiglio comunale.

Asfalti Brianza, sopralluogo di Polizia locale e funzionario comunale

Oggi, martedì 28 gennaio, c’è stato un sopralluogo nell’azienda Asfalti Brianza da parte della Polizia Locale di Concorezzo e del funzionario del settore Urbanistica e Ambiente del Comune. La visita era volta alla verifica dello stato dell’arte dello smaltimento dei rifiuti nell’ambito dell’ordinanza che aveva come termine il 24 gennaio.

Domani se ne parla in Consiglio Comunale

Domani invece se ne tornerà a parlare in Consiglio comunale dove è previsto un aggiornamento dettagliato sulla questione da parte del sindaco Mauro Capitanio.

“A inizio febbraio è previsto un aggiornamento del tavolo tecnico della Prefettura per la questione della verifica della salubrità dell’aria” – ha precisato il sindaco Mauro Capitanio. “In questa fase verrà coinvolto anche ATO che ha predisposto le verifiche delle acque meteoriche e del pozzo”.

Nel frattempo, BrianzAcque ha confermato che il pozzo di Concorezzo (Malcantone) non presenta problemi, né variazioni dei parametri e dei campioni analizzati nell’ultimo biennio. Inoltre, a scopo meramente cautelativo, lo stesso impianto di pescaggio dell’acqua già da tempo, è dotato di un trattamento su filtri a carbone attivo che costituisce un’efficace barriera di sicurezza nei confronti di un’eventuale presenza di contaminazione improvvisa da solventi organoalogenati, idrocarburi e microinquinanti in generale.

Come inviare segnalazioni

L’Amministrazione comunale di Concorezzo ricorda ai cittadini che eventuali picchi odorigeni possono essere segnalati alla Polizia Locale di Monza al numero 039.28161 che, in caso di conferma, provvederà a effettuare dei campionamenti tramite l’utilizzo del Canister, uno strumento fornito a dicembre da ARPA e in grado di effettuare un prelievo istantaneo dell’aria.

Rimangono confermate le indicazioni di operatività da parte dell’azienda attualmente in essere ovvero per una durata complessiva di 4 ore e mezza nella fascia oraria notturna (dalle 23.30 alle ore 02.00 e dalle ore 4.00 alle ore 6.00) per un massimo di 4 ore e mezza a notte, come autorizzato dalla Procura di Monza nell’ambito del procedimento di accesso ai beni in sequestro.

“Nel caso in cui i cittadini rilevassero un’attività dell’azienda fuori dalla fascia oraria consentita – ha specificato il sindaco Capitanio – è possibile fare una segnalazione ai Comandi della Polizia Locale e ai Carabinieri”.

