Asfalto danneggiato in Statale 36: nei prossimi giorni l’intervento di Anas. La società provvederà a rappezzare l’asfalto nei punti ammalorati, anche in Brianza.

Asfalto danneggiato in Statale 36: nei prossimi giorni l’intervento di Anas

Nei prossimi giorni il personale di Anas provvederà a rappezzare l’asfalto nei punti maggiormente ammalorati dellaStatale 36. Dopo le tante segnalazioni degli automobilisti relative alla sicurezza di guida mentre si percorre la Valassina, la società ha disposto un intervento urgente per sistemare le buche e i punti dove il manto stradale si sgretola e le piccole parti colpiscono parabrezza e carrozzeria delle macchine che transitano.

Anche sul Giornale di Monza, pochi giorni fa, vi abbiamo raccontato la testimonianza diretta di un automobilista. La sua auto, mentre percorreva il tratto brianzolo della Super, in direzione Milano, è stata colpita da un sasso che ha mandato in frantumi il finestrino, lato guidatore. Fortunatamente solo un grande spavento. Il desiano infatti è rimasto illeso.

GUARDA QUI LE FOTO

Intervento risolutivo in primavera

Per un intervento definitivo e risolutivo però bisognerà attendere primavera inoltrata. E’ proprio in questa stagione che Anas provvederà a rifare l’asfalto, in più punti, nella tratta Monza Lecco in entrambe le direzioni.