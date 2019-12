Assegnate le Civiche benemerenze Città di Cesano Maderno. Venerdì sera, all’auditorium Disarò, la solenne cerimonia di consegna dei riconoscimenti.

Per la prima volta la Civica benemerenza Città di Cesano è andata ad un’associazione del territorio: la Croce Bianca sezione di Cesano che festeggia i 45 anni al servizio della comunità. Gli altri premiati sono stati Daniele Santambrogio e il piccolo Edoardo Savino. I riconoscimenti a chi ha dato lustro alla città di Cesano Maderno rappresentando un esempio ed un riferimento per tutta la comunità, sono stati consegnati nella cerimonia solenne di venerdì al Disarò dal sindaco Maurilio Longhin e dal presidente del Consiglio comunale Francesco Romeo.

Due Civiche benemerenze

Attestato e distintivo d’oro, dunque, alla Croce Bianca, “che è nata dall’attenzione per l’altro, dalla condivisione, dall’aiuto, dalla disponibilità a donare senza chiedere nulla in cambio e – così il sindaco – su queste basi continua a crescere”. Il premio è stato ritirato dal presidente Antonio Zardoni. Civica benemerenza anche a Daniele Santambrogio, “sempre in prima linea per la città”: presidente dell’associazione Vivere il Palazzo e il giardino Arese Borromeo”, è anche volontario all’Oasi naturalistica gestita dalla Lipu e tra i fondatori dell’associazione per la tutela del territorio locale “Cesano per noi, noi per Cesano”.

Un attestato di merito

Al giovane campione di motociclismo Edoardo Savino, 8 anni, va l’attestato di merito per i risultati sportivi ottenuti. “Edo31”, questo il suo nome in pista, è una vera star delle minimoto: ha collezionato continui successi correndo per il Moto Club di Biassono e la Scuola motociclismo di Como. Nel 2019 è stato campione italiano di categoria, vice campione europeo, inoltre ha vinto la Coppa Italia e il prestigioso Trofeo Simoncelli.

