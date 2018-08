Dal 7 al 12 agosto, avranno luogo i Campionati Europei di atletica leggera di Berlino 2018, manifestazione principe del calendario agonistico dell’anno.

Non c’è dubbio che il più atteso degli atleti azzurri sia Filippo Tortu nei 100 metri piani maschili. Trovandosi al terzo posto nel ranking europeo, Filippo salterà il turno preliminare ed entrerà in gioco direttamente dalle semifinali. Pertanto il suo debutto dovrebbe avvenire il giorno 7 agosto alle ore 19,30 (l’ora di Berlino è identica a quella italiana). L’eventuale finale si correrà sempre martedì prossimo 7 agosto alle ore 21,50.

Tortu, per una medaglia che manca dal 1982

Campione europeo juniores e primo italiano di sempre a scendere sotto i 10″ nei 100 metri, Filippo Tortu da Carate Brianza è la stella della spedizione azzurra in Germania. La grande speranza per provare ad infrangere il tabù medaglia che manca dal 1982. Oltre a lui ci saranno anche Gianmarco Tamberi, la quattrocentista Libania Grenot e la marciatrice Antonella Palmisano, oltre all’inossidabile Fabrizio Donato, bronzo a Londra 2012, nonché l’astro nascente del salto in alto Elena Valortigara, fresca di personal best a 2.02 m.

L’intera manifestazione sarà trasmessa sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.