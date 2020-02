Attenzione: nuova allerta meteo per vento forte. Dopo i danni della scorsa settimana causati dalle fortissime raffiche che hanno soffiato sul nostro territorio, la Sala Operativa della Protezione Civile della Lombardia ha emesso una nuova allerta, fortunatamente in Brianza solo gialla. Sono previste dunque nuove raffiche fino a 70 km orari che raggiungeranno i 140 km/orari in quota.

Nel bollettino della Protezione Civile si segnala che : “Per la giornata di domani, martedì 11 febbraio 2020 si prevedono forti correnti in quota da nordovest sulla regione, in particolar modo oltre i 1500 metri, dove risulteranno molto forti e con valori fino a 110-140 km/h oltre i 2000 metri. Sulle zone alpine, prealpine e Appennino tra i 500 e i 1500 metri di quota, possibili velocità medie del vento fino a 40 km/h, con valori localmente superiori sui settori occidentali. Attorno a 1500 metri di quota raffiche fino a 90-110 km/h. Sulla Pianura l’aumento dell’intensità del vento sarà solo parziale, a tratti durante la giornata e più probabili sui settori orientali, dove saranno possibili raffiche temporanee fino a 60-70 km/h. In serata tendenza ad attenuazione del vento”.

