La Festa del papà è un momento di gioia per tutta la famiglia. Si pensa sempre a come rendere questa giornata davvero speciale, ma spesso non si trovano le parole giuste per esprimere affetto e gratitudine. Di seguito alcuni consigli su frasi e dediche da utilizzare.

Auguri per la Festa del papà: le migliori frasi da dedicare

– Auguri al papà migliore del mondo,

– Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanto o ti ho fatto arrabbiare

– Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato

– Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno

– Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso

– Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l’uomo che mi ha resa la donna che sono

– Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo

– Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po’ anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri

– Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio

– Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo

Aforismi che parlano del padre

– Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. (Anonimo)

– Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

– A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note. (Markus Zusak)

-Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. (Jim Valvano)

Gli auguri con una poesia

-Quando mi sento solo e triste sei qui con me,

quando i problemi sono troppi ho te accanto.

Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti

dell’amore che mi hai dato, posso solo volerti bene.

Auguri papà.

-Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita…

il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore.

Buona festa del papà

… e infine una filastrocca