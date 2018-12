Aurora Christmas Party, protagonista il fair play. Per la festa dell’Aurora Desio all’Eurotaverna di Desio erano presenti in cinquecento. Con ospite speciale l’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi.

Aurora Christmas Party, terza edizione

Con il fair play in primo piano, per la terza edizione del “Premio Assist – un assist vale più di un gol” ideato dall’Aurora per applaudire un giocatore per ogni categoria che si è distinto per un gesto o un comportamento di altruismo, per spirito di squadra e passione. Quattro ore di divertimento, per i bambini e ragazzi della società, dai piccoli di 3 e 4 anni dell’Asilo del Calcio fino agli Allievi di 15 anni. Un allegro “esercito del gol” passato in due stagioni da 80 a 300 baby calciatori, a testimonianza della crescita del Settore Giovanile.

Serata di divertimento

Tra una portata e l’altra, lo spettacolo del mago Alessandro Bellotto, vicecampione italiano di magia, e la premiazione di tutte le squadre: ogni bambino ha ricevuto in regalo l’album ufficiale delle figurine della Società. I Premi Assist sono andati ad Alessandro Ferretti (2011), Arianna Rubini (2010), i gemelli Lorenzo e Nicolò Pasqui (2009), Marco Kume (2008), Matteo Dainese (2007), Gabriele Zuliani (2006), Marco Formenti (2005), Andrea Solennità (2004), Andrea Zappulla (2003).

Un pensiero speciale per Samuele Solinas

“Siamo felici di trovarci tutti insieme – hanno detto i responsabili dell’Aurora – grazie a tutti coloro che ci stanno sostenendo e andiamo avanti, verso l’obiettivo fissato di diventare il migliore settore giovanile della Lombardia entro il Centenario, nel 2022”. Alla fine, maxi torta con la scritta #Risplendelaurora e brindisi. Non è mancato un pensiero speciale, e un grande applauso, per Samuele Solinas, il 17enne ex giocatore dell’Aurora, travolto da un ubriaco in auto, che sta lottando per tornare presto a casa.