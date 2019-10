“ArbitrEducaggio” per insegnare le regole e il fair-play. Un ex arbitro di serie A, Angelo Bonfrisco, che arbitra gli Esordienti dell’Aurora Desio. Al suo “esordio” in campionato, nella sfida tra Aurora e Vedano. Al via, il progetto di “ArbitrEducaggio” ideato dal club bluarancio.

“ArbitrEducaggio” per insegnare le regole e il fair-play

Con genitori in campo (non dietro una barriera) e coinvolti, momento prima della partita con spiegazione delle nuove regole, invito al fair play e in bocca al lupo per tutti: giocatori, allenatori, dirigenti, mamme e papà tutti insieme. Una nuova iniziativa per cambiare il calcio giovanile all’insegna del rispetto: delle regole, degli avversari, di tutti gli “attori” coinvolti.

“Un progetto serio, forte, unico”

L’obiettivo dell’Aurora Desio rimane quello di diventare, entro il centenario, vale a dire entro il 2022, il miglior settore giovanile della Lombardia. Bonfrisco era intervenuto nel corso di una serata promossa lo scorso anno dalla società desiana, ma, da allora ha continuato la collaborazione. “Ho capito che qui c’è un progetto serio, forte, unico – ha dichiarato – Sarà un lungo cammino insieme”.