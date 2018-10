Aurora Desio unica portacolori italiana a Dublino. Un altro torneo internazionale prestigioso, dopo Maiorca nella scorsa stagione. Un’altra avventura alla scoperta di nuove realtà sportive, sociali e culturali. All’insegna di gol, amicizia e condivisione. E, ancora una volta, l’Aurora Desio unica società italiana scelta e invitata per portare il Tricolore.

Aurora Desio, protagonisti i Giovanissimi 2005 e 2004

Tutto pronto, in casa bluarancio, per la partecipazione alla “G3 CUP” promossa dal Larkview FC, storica società dilettantistica irlandese, che celebra in questo modo i suoi 80 anni di fondazione. L’evento si terrà da mercoldì 31 ottobre a domenica 4 novembre, presso lo splendido impianto di Dublino. Protagonisti i Giovanissimi 2005 e 2004, con una delegazione formata da 17 ragazzi e 4 membri dello staff dirigenziale e tecnico.

Dieci le squadre che si sfideranno

Dieci le squadre che si sfideranno, con circa 200 ragazzi in campo. Provenienti da Spagna, Malta, Polonia, Inghilterra, persino Sudafrica. Oltre, ovviamente all’Italia e ai padroni di casa irlandesi. “Per noi è motivo di grande orgoglio e una bellissima vetrina internazionale – sottolineano da casa Aurora Desio – L’ennesimo fiore all’occhiello della nuova gestione denominata #Risplendelaurora. Ma soprattutto è una ulteriore, grande, occasione per i ragazzi di conoscere una città stupenda, persone accoglienti, coetanei provenienti da vari angoli del mondo. E confrontarsi con loro in campo e fuori”.

Grande attesa in casa bluarancio

Grande attesa da parte dei ragazzi, delle famiglie e di tutta la Società per l’avventura in terra d’Irlanda, in cui non mancheranno momenti alla scoperta delle bellezze della capitale. Sul canale youtube della Società sarà possibile vedere le partite in diretta streaming. Ecco la composizione del team: Gioele Caprile, Tommaso Errera, Lorenzo Frattaruolo, Marco Formenti, Stefan Svet, Matteo Serratore, Pietro Tatoli, Luca Bigardi, Manuel Mastrapasqua, Enrico Amato, Riccardo Rotar, Andrea Bartolini, Federico Calabria, Lorenzo Savarino, Matteo Zazzarini, Andrea Luè e Lorenzo Gariboldi. Con loro il direttore generale Alessandro Crisafulli e i mister Mario Trezzi, Edoardo Darone ed Elia Biffi.