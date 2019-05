Un punto di ascolto per persone anziane o loro famigliari in cui avere la possibilità anche di reperire informazioni importanti su servizi sociosanitari e sul disbrigo di pratiche. Non solo. Il nuovo sportello di Auser servirà anche a richiedere un passaggio in auto per visite, esami o per la spesa e offrirà dialogo alle persone sole, con una particolare attenzione alle persone affette da demenza.

Lo sportello di Auser

Il servizio è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 13 in via Premuda 17 a Monza e a Cesano Maderno in via San Martino 7, all’interno di sedi Auser già esistenti ed operative sul territorio. Il cittadino troverà pronto ad accoglierlo un volontario Auser, con il quale avrà la possibilità di avere un colloquio personale e riservato. L’operatore, adeguatamente formato, ascolterà le problematiche esposte e raccoglierà i bisogni dell’utente, a cui saprà fornire il supporto più adeguato.

L’assistenza

Il presidente di Auser Monza Brianza Tosco Giannessi spiega: “Si tratta di un’opportunità che Auser Brianza vuole offrire a tutti i cittadini, con una particolare attenzione verso le persone più anziane, spesso più fragili”. Si tratta di una collaborazione nata in sinergia con la Ats Brianza. Come spiega il direttore sociosanitario Lorenzo Brugola: “La nostra Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, tramite bando pubblico, ha finanziato le associazioni di volontariato Auser Lecco e Auser Monza Brianza in modo da aggiungere servizi dedicati alla popolazione anziana fragile presente sul nostro territorio. La presenza dei Punti d’ascolto è sicuramente innovativa e va ad arricchire un tessuto d’offerta sociale e sociosanitaria già ricco”.