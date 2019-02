Autoguidovie sciopero venerdì 22 febbraio della rete dei trasporti

Venerdì 22 febbraio, i dipendenti della rete di trasporti bloccheranno il servizio. Potrebbero verificarsi disagi anche in Brianza.

Proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-CGIL, FIT-CISl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal,UGL uno sciopero di 24 ore di tutte le linee di Autoguidovie. Pertanto potrebbero verificarsi disagi anche in Brianza.

Gli orari.

Venerdì 22 febbraio, i dipendenti della rete di trasporti bloccheranno il servizio incrociando le braccia. “Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: da inizio servizio alle ore 8.29, dalle ore 15.01 alle ore 18 – spiegano sul sito della rete di trasporti Autoguidovie –. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle 15 e dalle ore 18.01 a fine servizio.