Al volante di una quattro ruote sfreccerebbe per le vie di Capriano, frazione di Briosco, spaventando, e non poco, i pedoni. Resta ancora senza un nome l’automobilista dal piede pesante, protagonista di diverse denunce sui social network e, da questa settimana, anche di un’interrogazione firmata dal consigliere di minoranza Luca Pettenello.

Via Trivulzio non è un autodromo…

Scene da “Fast and Furious” – la celebre saga cinematografica sulle corse in auto -, quelle che si sarebbero viste a più riprese per le vie di Capriano. In particolare nelle centrali vie Trivulzio e Dante. Prima sul gruppo Facebook “Sei di Capriano se…”, poi negli uffici della Polizia locale ed infine in un’interrogazione, sono state segnalate le scorribande di un automobilista. Quest’ultimo “sfreccia ad alta velocità, con guida molto sportiva, per il centro abitato”, come recita il documento presentato dalla minoranza di “Rinnoviamo Briosco”.

“Inchiodatelo con le telecamere”

Nell’interrogazione il consigliere d’opposizione Luca Pettenello si rivolge al sindaco Anna Casati ed al comandante della Polizia locale Fabio Tagliabue. Chiedendo loro di “accertare la veridicità delle segnalazioni con l’ausilio di telecamere in via Trivulzio”. Oltre a “quali soluzioni possono essere intraprese per la prevenzione e la sicurezza dei cittadini”.