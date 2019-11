L’Avis Meda ha bisogno di nuove forze e si rivolge a tutti coloro che vogliono entrare a far parte di questa grande famiglia, invitandoli a partecipare al prossimo corso per diventare soccorritori. Stasera, mercoledì 6 novembre 2019, la serata di presentazione.

Al via stasera il corso di Avis Meda

L’associazione già qualche tempo fa aveva parlato della problematica legata alla carenza di volontari e della necessità di nuove leve per garantire nel modo migliore un servizio fondamentale per la cittadinanza. Per tutti gli aspiranti soccorritori l’appuntamento è alle 21 nella sede di Avis Meda di via Confalonieri, 4. Verrà presentato il corso di formazione per la certificazione regionale di soccorritore-esecutore.