Avvistato un cervo a Seregno. Dopo le segnalazioni da Giussano la scorsa scorsa settimana, ora un nuovo avvistamento nella notte tra sabato e domenica in via Montello.

E’ il secondo avvistamento in pochi giorni. Dopo la segnalazione della presenza di un cervo per le strade di Giussano la scorsa settimana, nella notte tra sabato e domenica un altro ruminante di grosse dimensioni è stato filmato anche per le strade di Seregno, più precisamente in via Montello.

Come si vede nel video girato intorno alle due e trenta di notte da un automobilista, l’animale ha anche rischiato di essere investito da una macchina e spaventato ha poi deviato la sua corsa in una strada laterale.

E’, come dicevamo, il secondo avvistamento nell’arco di una settimana in Brianza. Nella notte tra lunedì e martedì un altro cervo di grosse dimensioni, probabilmente un maschio, è stato filmato per le strade di Paina di Giussano – al confine con Seregno. Il video è stato poi postato sul gruppo Facebook “Sei di Giussano Se” suscitando la curiosità dei cittadini.