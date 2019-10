Iniziativa plastic free al bar del Ceredo. Per un mese acqua gratis per sensibilizzare i clienti a non usare le bottiglie di plastica.

Acqua gratis al bar del Ceredo

Iniziativa plastic free al bar di via Cadore a Seregno. Per un mese acqua gratis per clienti e semplici curiosi attraverso un impianto messo a disposizione da un’azienda di Cesano Maderno.

Iniziativa plastic-free

L’iniziativa plastic-free vuole sensibilizzare sugli sprechi e sulle bottiglie di plastica abbandonate. Per questo il titolare, Alan Alboresi, invita clienti e passanti a bere l’acqua nel bicchiere oppure nella borraccia per non eliminare le bottiglie di plastica.

Tanta curiosità fra i clienti

Al bar è stato allestito un apposito spazio nel quale clienti e semplici passanti possono bere quattro differenti tipologie di acqua, naturale e frizzante, erogata da un apposito dispencer. In esposizione ci sono anche le borracce in acciaio termico che garantiscono dieci ore di conservazione alla temperatura desiderata.

“Troppe bottiglie abbandonate”

“Quella contro la plastica è una battaglia da vincere – commenta Alan Alberesi, personaggio noto in città per altre iniziative anche clamorose – Per strada e nel parco alla Porada si vedono bottiglie e confezioni di plastica abbandonate ovunque, i cestini sono ricolmi. Se si usano le borracce, che non vengono buttate dopo aver bevuto, si evitano tanti sprechi”.

Il servizio integrale e le foto sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana.

