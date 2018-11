L’orologio della torre campanaria della Basilica di Desio tornerà a scandire le ore. Malfunzionante ormai dall’inizio dell’anno, verrà riparato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale che ha stanziato 23mila euro a favore della parrocchia dei Santi Siro e Materno.

23mila euro per due progetti

Si tratta di fondi che la Giunta, accogliendo le richieste della parrocchia esposte a maggio, ha stanziato con l’8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria destinato al restauro e la manutenzione degli immobili a uso religioso. Lo stanziamento di 23.404 euro prevede la copertura di due progetti: 6.650 euro serviranno per riparare i meccanismi che regolano l’orologio del campanile della Basilica, mentre 14.627 euro per la manutenzione della Chiesa alle spalle della Basilica, con il ripristino dell’intonaco interno e l’imbiancatura. I restanti 2.127 euro sono stati concessi per finanziare altri interventi di manutenzione della Parrocchia.

Il sindaco “Contributo per una realtà che lavora per la crescita della comunità”

“Le parrocchie a Desio – sottolinea il sindaco Roberto Corti – sono un punto di riferimento prezioso al servizio dell’intera comunità. Il finanziamento è un riconoscimento doveroso a una realtà che dà un contributo alla crescita della nostra comunità, rispondendo ai bisogni emergenti, promuovendo progetti specifici, avanzando alla stessa Amministrazione comunale pareri e proposte in merito alla programmazione degli interventi”.