Una stagione eccezionale per gli Under 14 dell’Aurora Basket Desio, vicecampioni d’Italia. Il sindaco, Roberto Corti, ha voluto premiare la squadra che ha dato lustro alla città.

Gli Under 14 dell’Aurora Desio vicecampioni d’Italia

Il ringraziamento per l’ottima prestazione stagionale dei ragazzi della squadra guidata dal coach Marco Rota, si è tenuto domenica 7 luglio nell’ambito dell’iniziativa «Fit and Fun». “Grazie ragazzi – ha commentato il sindaco che ha seguito la squadra in trasferta a Porto San Giorgio – siete un gruppo che unito può superare qualsiasi ostacolo nello sport ma soprattutto nella vita”.

“Un grande risultato”

“Abbiamo vissuto le finali con grande emozione, ci siamo impegnati tutto l’anno e abbiamo meritato il risultato”, ha raccontato uno dei giovani campioni. “È un gran risultato, frutto della bontà del nostro progetto ma anche del sacrificio di ragazzi e genitori, che premia lo sforzo della società, che è fatta di dirigenti volontari”, ha affermato invece il presidente Ivan Papaianni.