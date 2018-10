Belen e Corona restano nell’immaginario di molti la coppia Vip “per eccellenza”. Al Maurizio Costanzo show (in onda questa sera mercoledì 24 ottobre 2018) si sono ritrovati e hanno pure ballato insieme Besame Mucho, anche se nessuno scommette su un ritorno di fiamma per la showgirl e il “re dei paparazzi”, che nei giorni scorsi sono stati avvistati in Valtellina e nel Lecchese.

Belen e Corona, di nuovo

Fabrizio Corona è arrivato, domenica 21 ottobre, alla Pizzeria Mediterranea di Olginate, vicino a Lecco, per concedere qualche foto e diversi autografi ai numerosi fans presenti. Tantissimi fans che non sono riusciti a prenotare per tempo un tavolo si sono dati appuntamento all’esterno del locale olginatese per vedere l’arrivo del sex symbol.

Belen Rodriguez all’Acquafraggia

La famosa soubrette Belen Rodriguez di origine argentina ha fatto visita alla Valchiavenna, più precisamente a Borgonuovo, Piuro (Sondrio). Una foto che la ritrae alla base delle Cascate dell’Acquafraggia è stata postata sul suo profilo Instagram domenica sera. Il post ha ricevuto moltissimi like, oltre 220mila. Un indice di gradimento nella media del suo profilo seguito da 7,6 milioni di follower.

