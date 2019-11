Belen “stregata” da un seregnese. Al termine dell’esibizione del brianzolo al talent “Tu sì que vales” ha sottolineato la fisicità dell’atleta.

Belen “stregata”

Ha 25 anni ed è un atleta di Seregno, il concorrente che nel corso dell’ultima puntata del talent “Tu sì que vales” ha letteralmente “stregato” Belen per la sua prestanza fisica dimostrata nel corso dell’esibizione di calisthenics, una disciplina a corpo libero che consiste nel sollevare il proprio corpo al posto dei pesi. Un vero talento quello di Gaggi Yatarov, già campione nazionale nel 2018 e confermato oro anche nel 2019. Al termine del suo show, poi, ha voluto chiudere in bellezza coinvolgendo Belen per un numero davvero sensazionale. E’ andato alla sbarra per compiere una “bandiera” ma contemporaneamente ha sorretto sul petto la showgirl argentina, che è rimasta letteralmente senza fiato. “Non ho mai visto tanti muscoli tutti insieme – ha dichiarato Belen che poi ha aggiunto – Non ti offendere Stefano, lo sai che amo solo te”.