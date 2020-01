Bellusco: in paese arrivano le lampade a LED. Lavori per 6 mesi. I lavori per l’installazione sono iniziati questa mattina.

Bellusco: in paese arriva l’illuminazione a LED

Da questa settimana sono iniziati i lavori per rinnovare tutta la rete di illuminazione pubblica di Bellusco con la sostituzione delle vecchie lampade con la nuova tecnologia a LED. I lavori dureranno circa 6 mesi.

L’Amministrazione comunale informa che durante questo periodo ci potranno essere dei cantieri mobili che potranno recare alcuni disagi alla circolazione.

L’obiettivo è quello di rendere più efficiente la rete di illuminazione pubblica migliorando il risparmio energetico e attivando servizi di smart city quali videosorveglianza, sistemi di ricarica elettrica di automezzi, pannelli informativi, punti di diffusione del segnale wifi.



I lavori nel dettaglio

I pali dell’illuminazione pubblica totali sono circa 1400. In programma per ogni palo:

– verifica, sistemazione od eventuale sostituzione dei pali esistenti;

– tutti i pali vengono resi smart ovvero cablati in modo da formare una rete e quindi esser controllabili da un’unica centrale e per poter svolgere anche altre funzioni di trasmissione dati in generale;

– sostituzione delle luci esistenti con luci a led per risparmio energetico;

– introduzione del sistema di illuminazione ADATTIVO (ovvero la possibilità di calibrare la potenza illuminante a seconda delle reali necessità);

– potenziamento del servizio di videosorveglianza con 6 nuove telecamere (telecamere (piazza del Municipio, parco pubblico dietro il Municipio, area biblioteca-punto prelievi, area scuole).

Telecamere e nuovi servizi

Il Comune di Bellusco ha inoltre ottenuto dai vincitori della gara, come servizio aggiuntivo anche:

– il potenziamento del servizio di videosorveglianza con 6 nuove telecamere (piazza del Municipio, parco pubblico dietro il Municipio, area biblioteca-punto prelievi, area scuole);

– 3 colonnine di ricarica elettrica per automezzi;

– alcuni hotspot per la diffusione pubblica del segnale in Wi-Fi;

– una stazione meteo che verrà realizzata nel parco di via Rimembranze;

– illuminazione ADATTIVA, di cui si è parlato sopra;

– illuminazione artistica del Castello da Corte in centro al paese (quest’ultimo progetto verrà realizzato dopo aver ottenuto le autorizzazioni dalla Sovrintendenza ai Beni architettonici Lombarda).