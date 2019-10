E’ tempo di raccolta delle candidature per le civiche benemerenze di Cesano Maderno. Quelle del 2019 saranno assegnate in base al nuovo regolamento approvato a luglio in Consiglio comunale dopo lunga gestazione e non senza polemiche per il quorum necessario al conferimento.

Benemerite anche le associazioni

Le novità riguardano la tipologia delle benemerenze da assegnare, le modalità di conferimento e i soggetti che possono ricevere tale riconoscimento. In particolare viene espressamente prevista la possibilità di conferire la benemerenza anche alle associazioni che operano nel territorio. Le proposte di assegnazione devono essere inoltrate al Protocollo del Comune entro il 31 ottobre, sottoscritte da almeno 25 cittadini o da un consigliere comunale.

Due tipologie di benemerenze

Sono previste due tipologie di benemerenze: un riconoscimento di civica benemerenza, costituito da un attestato e da un distintivo d’oro e, per casi eccezionali, un riconoscimento rappresentato dalla speciale civica benemerenza, costituita da una medaglia d’oro. È necessaria la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei consiglieri comunali in carica, incluso il sindaco, per il conferimento della medaglia d’oro, e quella dei due terzi dei consiglieri per il conferimento. Il regolamento prevede, oltre alla concessione delle benemerenze, anche quella della cittadinanza onoraria «a chi ha dato lustro alla città rappresentando un esempio ed un riferimento per tutta la comunità».