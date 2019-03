Benvenuto marzo 2019: inizia la primavera meteo e in Brianza è già caldo record. Christian Brambilla “Febbraio mai così caldo dal 1800 ad oggi”

Oggi, venerdì 1 marzo, inizia ufficialmente la primavera meteorologica. Ma in Lombardia la bella stagione sembra già arrivata da un pezzo. A confermarlo è l’esperto meteo Christian Brambilla che, dati alla mano, avverte “In Lombardia non si registrava un febbraio così caldo dal 1800. E mercoledì 27 febbraio è stato da record con ben 7.5 gradi in più rispetto alla media stagionale”.

E marzo, appena iniziato, non sembra essere da meno. Il tempo infatti questo fine settimana non riserva sorprese: sole e temperature da metà/fine marzo su tutta la Lombardia.

Nel dettaglio oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più sulle Alpi nelle zone di confine e leggere foschie su Mantovano e Cremonese. Le temperature massime toccheranno i 18/20 gradi.

Domani, sabato, ancora soleggiato e qualche nebbia mattutina su su Cremonese, Mantovano e Lodigiano. Temperature minime comprese tra 0 e 4 gradi. Massime stabili sui 18/20. m

Domenica infine cieli sereni durante la giornata mentre a sera avremo nuvolosità in aumento, ma temperature costanti.

Una timida pioggerella potrebbe comparire solo nella giornata di lunedì. Ma è ancora presto per dirlo. “Attendiamo conferme” – conclude Brambilla.