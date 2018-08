Besana, grande partecipazione ai funerali dell’ex sindaco Antonio Mauri.

Martedì pomeriggio

Besana, grande partecipazione ai funerali dell’ex sindaco Antonio Mauri, martedì pomeriggio. Mauri è stato primo cittadino dal 1995 al 2004 e successivamente consigliere comunale di minoranza dal 2009 al 2014, una grande esperienza politica che lo ha reso un “battagliero” protagonista della politica locale. L’ex amministratore si spese molto in passato a favore degli utenti del Besanino, ma anche per la scuola dell’infanzia “Sacro cuore”. Un uomo dai modi schietti, molto concreto che ha lasciato un grande ricordo. A testimonianza di ciò la grande partecipazione di molti besanesi ai funerali che si sono svolti nella basilica romana minore. A dargli l’ultimo addio oltre ai familiari e agli amici, anche gli ex colleghi di amministrazione.

