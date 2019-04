Chiusi da un anno esatto, i cancelli del parco di villa Filippini riapriranno per un giorno. Succederà domani, giovedì 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione.

Besanesi, date un’occhiata!

Dal mattino e fino alla sera, i besanesi potranno vedere con i loro occhi i risultati dell’importante intervento di manutenzione partito nel maggio del 2018. O, meglio, il primo lotto, quello che si stende da via Roma alla serra. Per il secondo, verso via Sanzio, si dovrà invece attendere ancora fino alla metà del mese di maggio, quando il polmone verde della città tornerà fruibile.

Il programma pensato dall’Amministrazione per il 74esimo anniversario della Liberazione prevede inoltre diversi altri appuntamenti. Alle 10 la Santa Messa in Basilica Romana Minore, seguita dalle celebrazioni ufficiali davanti al monumento ai caduti di piazza Eugenio Corti. Alle 14, una delegazione comunale partirà dalla città per partecipare alla manifestazione che si terrà a Milano. I cittadini sono invitati ad esporre il tricolore ed a partecipare alle manifestazioni.