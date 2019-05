Besana è diventata patria dei camper per un week end. Fino a domani, domenica, il centro sportivo di via De Gasperi ospita il raduno organizzato dal Camper Club La Granda, sezione Milano Lombardia.

Ricco il programma

Il raduno ha preso il via ieri venerdì, con l’arrivo in città dei caravan e la sistemazione degli equipaggi. Nel pomeriggio i camperisti si sono uniti al “Gruppo di Cammino” besanese per una passeggiata.

Oggi, sabato, partenza in bus verso Milano per visitare la zona dei grattacieli, City life e il cimitero monumentale. In serata ci sarà la “cena del camperista” nell’area feste, con menù tipico milanese.

Domani, domenica, la chiusura con l’aperitivo offerto dall’organizzazione con la presenza delle autorità locali.