Addio ad Antonio Mauri. L’ex sindaco di Besana si è spento nelle scorse ore. Avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 27 agosto.

Protagonista della scena politica

Classe 1944, Mauri è stato un battagliero protagonista delle scena politica besanese. Sindaco dal 1995 al 2004, si era poi ripresentato nel 2009 con la sua lista, “Progetto persona”. Allora le elezioni le vinse il centrodestra guidato da Vittorio Gatti ma di Mauri si continuò sempre a parlare grazie al suo lavoro costante dai banchi della minoranza. Non solo, per molti rimase un punto di riferimento su argomenti che tengono ancora banco in Assise, piscina e Metancastano in testa.

Anche nell’ultima tornata elettorale, quella del 2014, non si tirò indietro. Sebbene avesse passato il testimone all’amico Angelo Erasmo Casati, che aveva conosciuto ai tempi dei viaggi da pendolare di ritorno da Milano – “eravamo sempre seduti nell’ultima carrozza del Besanino”, ricordava -, i “suoi” non l’avevano lasciato comunque andare. Era così tornato a candidarsi, prima di ritararsi a vita privata.

Al fianco dei pendolari

Pendolare per raggiungere il posto di lavoro, Mauri si spese molto a favore degli utenti del Besanino. Così come per la scuola dell’infanzia Sacro cuore.