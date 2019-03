Il sindaco di Besana Sergio Gianni Cazzaniga è pronto a fare il bis. Anzi, il tris, perchè, in caso di vittoria alle urne il prossimo 26 maggio, inizierà il suo terzo mandato da primo cittadino.

Sergio Cazzaniga si presenta

Domani, giovedì, presenterà ufficialmente la sua candidatura alla guida della coalizione del centrosinistra. Appuntamento alle 19, al bar Antico Borgo di via Roma, di fronte al Municipio di Besana. Sarà anche l’occasione per far conoscere agli elettori le liste che lo sosterranno.

Classe 1957, laureato in Lettere Moderne all’Università Statale di Milano, sposato e papà di due figli, casa a Montesiro, Cazzaniga è professore alla scuola secondaria di primo grado della città. Alle spalle ha una lunga carriera politica che l’ha visto sedere sulla poltrona più alta del Consiglio comunale già due volte: dal 2004 al 2009 e dal 2014 ad oggi. All’ultima tornata elettorale aveva potuto contare sul sostegno di Partito Democratico, Insieme per Besana e Con Sergio Cazzaniga Sindaco.