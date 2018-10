Besanesi marciano per la pace. Oggi, domenica, gruppo di cittadini, guidati dal sindaco Sergio Cazzaniga, ha partecipato alla tradizionale camminata da Perugia ad Assisi.

In marcia per la pace

Il gruppo “Insieme per la Pace” ha raggiunto Perugia con il gonfalone del Comune.

“Per rinnovare il nostro impegno, per riflettere e trasformare l’indignazione in impegno contro le guerre”, hanno spiegato i protagonisti della trasferta.

“Il popolo della Pace non può non occuparsi dei poveri, facendo ciò che può per un mondo più giusto, nella coscienza dei propri limiti”.