Biglietti d’auguri e addobbi con la creta in biblioteca a Lentate sul Seveso.

Laboratori di biglietti d’auguri e addobbi con la creta

Grande successo per i due laboratori natalizi organizzati nell’ambito della rassegna “Lentate il sabato in biblioteca”, promossa dall’assessore alla Cultura Paola Bencini. “Il 7 dicembre con Ina abbiamo proposto il laboratorio creativo “Crea i tuoi biglietti d’auguri” e con Franco Porro “Addobbi natalizi con la creta” – spiega la bibliotecaria – Al primo hanno partecipato 11 bambini, 12 al secondo”.

L’assessore: “Contribuiscono a creare l’atmosfera natalizia”

L’assessore Bencini ha dichiarato: “Ritengo che sia molto importante proporre laboratori creativi perché contribuiscono a sviluppare già da piccoli la fantasia e la manualità. In particolare apprezzo molto che si facciano laboratori a tema natalizio perché suscitano nei bambini e nei grandi le emozioni dell’atmosfera natalizia e contribuiscono a rendere magico il Natale”.

Ecco i prossimi appuntamenti

Prossimi appuntamenti: sabato 14 dicembre per le mamme “Ghirlanda natalizia con Ina” e sabato 21 dicembre con Emanuela Furcas “Ghirlanda natalizia per bambini” e “Centro tavola natalizio” per i grandi. Ci sono ancora alcuni posti disponibili, se siete interessati prenotatevi in biblioteca al numero 0362 556288.