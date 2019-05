Bilancio partecipativo, si è ufficialmente aperta la fase finale del voto. L’iniziativa è promossa dal Comune di Desio.

Bilancio partecipativo, al via la fase finale del voto

La festa della partecipazione ha rilanciato le proposte per la città che concorrono. Tutti i progetti che hanno superato la prima fase sono stati sottoposti allo studio di fattibilità, rientrano nel budget previsto e sono risultati tutti ammissibili alla votazione finale che andrà avanti fino al 16 giugno (sarà possibile dare un solo voto).

Efficace campagna di promozione

I due progetti senior e i due junior con le maggiori preferenze saranno poi realizzati dall’Amministrazione comunale. I progetti senior potranno disporre di un budget di 40mila euro ciascuno, quelli junior di 10mila. «Sono soddisfatto – ha affermato l’assessore competente, Giorgio Gerosa – C’è stata un’efficace campagna di promozione, ora tocca ai desiani». Si potrà votare online, in biblioteca e in Comune postazioni fisse per il voto.