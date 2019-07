Aggiornamento alle 13,30: la corrente è stata ripristinata.

Blackout nel Caratese, molte zone senza corrente. Ancora da chiarire la causa. Tecnici al lavoro per ripristinarla nel più breve tempo possibile.

Blackout nel Caratese, molte zone senza corrente

Residenti del Caratese in difficoltà nell’ultima ora a causa di un blackout elettrico che sta interessando diverse zone. Al momento, dalle segnalazioni giunte in redazione e da quelle visibili sul gruppo Visualizza articoloFacebook di Carate Brianza, si segnala assenza di corrente in molte zone del centro, ma problemi sono stati riscontrati anche nelle zone di Calò e Villa Raverio.

Al momento non è chiara la causa ma i tecnici di Enel sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.