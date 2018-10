Blocco Studentesco sbarca in Brianza. Il movimento giovanile di ispirazione neo fascista si è canditato all’istituto superiore Iris Versari di Cesano Maderno.

Blocco Studentesco sbarca al liceo dedicato alla partigiana Iris Versari

All’Istituto superiore statale Iris Versari è stata presentata la prima lista di studenti in tutta la Provincia di Monza collegata all’associazione nata in seno a Casapound. L’occasione è stata data dalle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni all’interno del Consiglio di istituto della scuola intitolata a una giovane partigiana emiliana uccisa dai nazisti durante la lotta di Liberazione. Partigiana al cui “sacrificio ed esempio la scuola si ispira nell’azione educativa”, come specifica la presentazione dell’istituto. Il Versari ospita un Liceo Scientifico, un Liceo delle Scienze Umane e un Istituto Tecnico Economico.

Tre liste in lizza per il Consiglio di Istituto

Le elezioni erano in agenda oggi, martedì. In lizza per il Consiglio di Istituto c’erano tre liste composte da quattro candidati: Goat List, L’Unione fa la forza e Pensiero e Azione. Proprio quest’ultima lista è direttamente collegata a Blocco Studentesco, associazione operante dal 2006 all’interno di scuole ed università. Dalla zona di Roma il movimento si sta espandendo in tutta Italia: attualmente è presente in oltre 50 città e ora è approdato ufficialmente anche in Brianza. La partenza, come detto, da Cesano Maderno. “Giovinezza al potere” è lo slogan scelto per il loro programma dagli studenti della lista “Pensiero e Azione”.

