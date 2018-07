La Fondazione Bracco e Bracco Imaging bandisce un concorso per otto borse per gli studenti universitari di cinque Comuni.

Borse di studio per gli studenti universitari di cinque Comuni

La Fondazione Bracco bandisce otto borse di studio per un valore complessivo di 25.000 euro. Le borse sono riservate agli studenti universitari che vivono nei Comuni di Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate e Solaro.

Sei borse per studenti del triennio

Sei borse sono dedicate agli studenti del primo triennio o del ciclo unico nei primi tre anni per un importo di 3.000 euro ciascuna. In particolare, tre per le facoltà umanistiche e tre per le facoltà scientifiche. Due sono invece riservate agli universitari del secondo biennio o del ciclo unico al quarto o quinto anno dei corsi di laurea di indirizzo sia umanistico che scientifico, per un importo di 3.500 euro ciascuna.

Progetto Diventerò

Le borse sono inserite nel progetto Diventerò, un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco per accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo e professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento del legame tra il mondo accademico e quello del lavoro.

Scadenza presentazione domande

Le domande di ammissione al concorso, che dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre all’ufficio Protocollo del Comune di residenza, dovranno essere redatte in carta libera, complete di recapito telefonico e di indirizzo e-mail e corredate da quanto prescritto nel bando scaricabile dal sito www.fondazionebracco.com.