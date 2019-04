“Brianza Bike Fest” al Parco di Monza, appuntamento sabato 27 e domenica 28 aprile.

“Brianza Bike Fest”

Sabato 27 e domenica 28 aprile 2019 il Parco di Monza torna a ospitare «Brianza Bike Fest», seconda edizione del festival con ingresso gratuito, organizzato da Meta cooperativa sociale Onlus, dedicato a tutti gli appassionati della bicicletta. Per tutti, sportivi allenati e principianti, bambini e adulti, famiglie e gruppi di amici appuntamento a Cascina Costa Alta (Biassono) per una due giorni che declina il fascino delle due ruote con un menu originale e un’ampia proposta pensata per saziare tutti gli appetiti. Programma e iscrizioni ai tour guidati sul sito: brianzabikefest.it. Tour guidati alla scoperta del Parco di Monza, tra ville, cascine, mulini che riportano indietro nel tempo le lancette dell’orologio, installazioni artistiche; itinerari in bici in compagnia di guide specializzate comprensivi di un giro sulle curve sopraelevate della vecchia pista dell’Autodromo (con la propria bici, oppure con mtb ed e e-bike a noleggio messe a disposizione dagli espositori); test bike; tour inclusivi con bici adattate e le innovative handbike assistite.

Da non perdere

Wonder Bikes – Le biciclette delle meraviglie

Ciclo-animazione a cura di Erica Brioschi, artista terapista, partendo dal riciclo di vecchie bici strappate alla discarica, trasformate in strumenti creativi dalle potenzialità inaspettate. Tra magia e gioco. Bici come macchine che moltiplicano la fantasia di bambini e ragazzi. Come? Impiegando la bici mischia-colori o la bici zootropio per realizzare disegni unici.

RipKick – Bike Show acrobatico

Volare in cielo, eseguendo evoluzioni freestyle (dette “trick”) da brividi; tecnica, fisicità e fantasia sono le basi della disciplina Dirt Jumping, di cui il team monzese RipKick – capitanato dall’atleta pro’ Torquato Testa – è tra i massimi esponenti italiani. Cosa aspettarsi? Evoluzioni impossibili tramutate in realtà che toglie il fiato.

Duo Kaos – Acrobatic Streetartist Bicycle Performance

Una compagnia italo-guatemalteca, nata dall’incontro tra gli artisti di circo e teatro Giulia Arcangeli e Luis Paredes, che porta in scena uno spettacolo di bicicletta acrobatica denso di riferimenti all’arte circense e alla poesia.

Il programma

27 Aprile

14:00 Apertura esposizione, ciclofficina e Gimkana Area Kids

15:00 Bike Show Acrobatico con Rip Kick

15:30 Partenza tour guidato in bicicletta nel Parco di Monza

16:00 Bike Show Acrobatico con Rip Kick

16:30 Workshop Scatto Fisso con Ciclofficina Rinnova

17:30 Bike Show Acrobatico con Rip Kick

18:00 Chiusura

28 Aprile

9:00 Apertura esposizione, ciclofficina e Gimkana Area Kids Partenza tour guidato in bicicletta nel Parco di Monza

10:30 Partenza tour guidato in bicicletta nel Parco di Monza con Ciclofficina Rinnova

11:00 Arrivo ASD Ciclisti Lombarde

11:30 Acrobatic Streetartist Bicycle Duo Performance

15:00 Laboratorio artistico Wonder Bikes

16:00 Workshop Conosciamo le E-Bike

17:00 Acrobatic Streetartist Bicycle Duo Performance

18:00 Chiusura