Brianza Innovation day oggi in Villa Reale. A un anno esatto dall’evento di start up, «RetiPiù» prosegue nel percorso di innovazione strategica del territorio brianzolo.

Brianza Innovation day

Oggi pomeriggio nella splendida cornice di Villa Reale verrà presentato «BI Smart»: il modello di servizi condivisi, modulari e digitalmente integrati RetiPiù. Il modello per una Brianza Smart, frutto del lavoro di un anno condotto con le amministrazioni del territorio. Una piattaforma integrata e multiservice per portare servizi innovativi e sostenibili ai cittadini della Brianza.

I primi a prendere la parola saranno i sindaci

Il Bid 2019 darà voce agli stakeholder coinvolti in questa trasformazione. Per primi i sindaci, protagonisti dell’indagine Swg dal titolo «Cosa renderà intelligenti le nostre città» e della tavola rotonda. Il pomeriggio proseguirà con le visioni e le suggestioni di personaggi di primo piano nell’ambito dell’innovazione territoriale e tecnologica.

Gli appuntamenti più attesi

Ore 15.30 – Tavola rotonda, “La visione dei sindaci”, partecipano: Luciano Casiraghi, sindaco di Biassono; Maurilio Longhin, sindaco di Cesano Maderno; Roberto Corti, sindaco di Desio; Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone; Alberto Rossi, sindaco di Seregno; Filippo Vergani, sindaco di Varedo.

Ore 16.45 – “Economia 4.0 e servizi pubblici”, Carla Masperi, Chief Operating Officer, Sap Italia.

Ore 17.05 – “Societing 4.0, ovvero addomesticare le tecnologie alle esigenze del territorio”, Alex Giordano, docente di Marketing e Trasformazione digitale, dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II di Napoli.

Ore 17.25 – “Smart Cities Italiane: presente e direzioni di sviluppo”, Mauro Annunziato, direttore divisione Smart Energy – dipartimento Tecnologie Energetiche, Enea.

Ore 17.50 – “Le tre i dell’innovazione”, Ivan Ortenzi, Chief Innovation Evangelist, Bip.

Modera: Barbara Carfagna, Giornalista Rai. Tutte le info su: https://brianzainnovation.it/brianza-innovation-day-2019/

RetiPiù, ricordiamo, è una società sorta con l’obiettivo di essere leader del mercato della distribuzione di energia in Brianza, ed una delle principali aziende in Italia per efficienza e qualità del servizio erogato.

TORNA ALLA HOME