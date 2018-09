Brianzacque, al via oggi, mercoledì 19 settembre, i lavori per il potenziamento della fognatura tra Meda e Lentate.

Brianzacque, lavori slittati per un disguido

Al via il cantiere per portare un chilometro di nuova fognatura in via Cavallina a Meda e in via Cascina Bianca a Lentate sul Seveso. L’inizio lavori, previsto per lo scorso 3 settembre, è slittato di due settimane per un problema insorto con il titolare di una proprietà privata e ora, risolto. Stando al cronoprogramma messo a punto dall’Ufficio Progettazione e Pianificazione di BrianzAcque, l’operazione si protrarrà per circa 5 mesi. In tutto, saranno posate nuove condotte per la lunghezza di un chilometro.

Un chilometro di nuova fognatura per 430mila euro

L’impegno economico è di 430 mila euro, una spesa sostenuta con i proventi della bolletta dell’acqua pagata da cittadini e dalle imprese e reimpiegati da Brianzacque per creare nuove dotazioni a servizio della comunità locale. Il nuovo chilometro di fognatura, insieme ai quattro chilometri e mezzo di rete fognaria in fase di realizzazione in questi mesi tra Desio e Bovisio Masciago, andrà ad aggiungersi ai 3.188 già esistenti nell’ambito di competenza della monoutility dell’acqua brianzola, geograficamente corrispondente al territorio della Provincia di Monza e Brianza. Nel corso delle lavorazioni, in alcuni tratti e in determinati orari, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie, ad eccezione dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso.