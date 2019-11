E’ stato rimosso oggi, venerdì, il chiosco di via Donizetti a Briosco. Un “addio” che si attendeva da tempo.

Rimosso il chiosco

La struttura era vuota da diversi anni, dopo la chiusura dell’edicola che vi aveva trovato sede all’interno, e veniva spesso utilizzata come “foglio” bianco dai writer.

Soddisfatto il sindaco Antonio Verbicaro. “Alla fine del mese di luglio, vista la mancata rimozione del chiosco di via Donizetti, cosi come annunciato dall’ex sindaco Anna Casati, ho iniziato un cordiale dialogo con la proprietaria della struttura – ha spiegato – Un dialogo che si è protratto per più di tre mesi a causa di una serie di problemi oggettivi connessi allo spostamento. Oggi, finalmente, grazie alla cortese collaborazione dell’interessata, la struttura è stata rimossa”.