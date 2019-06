(foto dalla pagina evento di Facebook Brugora in Festa 2019)

Brugora in festa 2019: musica, costine e divertimento dal 21 giugno a Besana.Come ogni anno torna la festa patronale in frazione.

Torna Brugora in festa 2019

Dal 21 giugno al 2 luglio torna Brugora in festa, l’attesissima festa patronale della frazione di Besana in Brianza. Tanti gli eventi in programma: musica, buona cucina e tanto divertimento con serate a tema.

Tante serate a ritmo diverso

Ce n’è davvero per tutti i gusti quest’anno: si va dalle serate con balli latino americani, a quelle rock, al ballo liscio, alla serata dedicata al raduno di auto d’epoca. Ma c’è spazio anche per i bambini con la baby dance, il servizio trucca bimbi, lo spettacolo di bolle di sapone.

Per l’intera durata della manifestazione, ogni sera a partire dalle 19, la cucina sarà aperta con tanti piatti tipici, costine, salamelle, wurstel e patatine fritte.

Ecco il programma completo della manifestazione: