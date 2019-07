E’ calato il sipario sulla fortunata edizione 2019 di “Brugora in festa”, la celebre manifestazione estiva besanese. Ecco i numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

Numeri vincenti a Brugora

Sono ventiquattro: 4314 (crociera nel Mediterraneo per 2 persone), 5400 (orologio uomo), 3552 (carrello doppio trasp. lounge), 2637 (armadio), 2845 (orologio donna), 2311 (ciotola argento), 3147 (piumone matrimoniale), 3659 (bracciale Swarovski), 6366 (buono pranzo o cena), 1504 (piastra in porcellana), 4833 (buono pranzo o cena), 6411 (lavaggio auto interno professional), 4017 (buono pranzo o cena), 6698 (buono spesa), 6104 (buono spesa), 3721 (buono benzina), 6072 (buono spesa), 5967 (servizio parrucchiere donna), 6624 (buono spesa), 1044 (borsone sportivo), 4202 (piumone singolo), 2216 (gelataio Le Glacier 1,1 lt), 2312 (buono carburante), 6010 (cesto alimentari). Per informazioni: www.brugora.org.

Edizioni da applausi

Si è conclusa martedì 2 luglio, con l’orchestra spettacolo Mario Ginelli e l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi l’edizione 2019 di “Brugora in Festa”. Edizione da applausi per gli organizzatori: i volontari dell’associazione Santi Pietro e Paolo. Il 12esimo raduno di auto storiche “Le storiche in Brianza” ha registrato un numero record di partecipanti, ben 98. Lo stesso il concerto dai Blood Brothers che ha richiamato appassionati di Bruce Springsteen fin da Imola, Modena, Bergamo e Brescia. Novità di quest’anno è stata la serata divulgativa: sotto il tendone ristorante di via Cavour si è parlato di prevenzione delle patologie cardiache con i cardiologi dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Come da tradizione, il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, oltre che utilizzato per la conservazione della chiesa di Brugora.