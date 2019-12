Buche sulla strada e auto danneggiate, chiusa la rotatoria. A Desio in settimana hanno creato non pochi problemi le buche che, a causa del maltempo, si sono formate in prossimità della rotatoria di via Maestri del Lavoro all’altezza di via Mascagni.

Buche sulla strada, gli automobilisti chiedono i danni

Diverse le segnalazioni degli automobilisti al Comune, pronti a chiedere i danni per le conseguenze dovute alle buche. Giovedì è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri, mentre la rotatoria è stata chiusa per il ripristino del fondo stradale, per evitare che altri automobilisti venissero coinvolti. Di sicuro non ha aiutato la pioggia che ha creato ancora più disagi. Risale, poi a venerdì sera, l’avviso dal canale della Polizia locale, per la chiusura di via Mascagni, alla rotatoria con via Maestri del Lavoro, in direzione Muggiò, per le buche. Nella giornata di sabato l’avviso con il ripristino della circolazione.