Bus scolastici ecologici con un contributo di Regione Lombardia: il Movimento 5 Stelle Seveso pronto a presentare la mozione durante il Consiglio comunale di domani, giovedì 4 ottobre.

“Un’opportunità da sfruttare”

A spiegare di cosa si tratta è il capogruppo pentastellato sevesino Antonio Cantore: “La Regione, con un decreto, ha approvato per il 2018 un contributo regionale straordinario a favore dei Comuni lombardi a sostegno di automezzi ecologici adibiti al trasporto scolastico All’Amministrazione chiediamo di attivarsi perché è un’opportunità da sfruttare per il Comune, visto che l’acquisto di un bus è cofinanziato dalla regione al 50 per cento. Inoltre potrà essere di aiuto per il trasporto nel tragitto casa-scuola-casa di studenti con disabilità”.

Veicolo a basso impatto ambientale

Il veicolo in questione, oltre ad essere ecologico, è elettrico “ed è quindi a bassissimo impatto ambientale. Questa è la prima pietra per un’internalizzazione del servizio bus che ad oggi è un costo per il Comune e che negli ultimi anni ha creato non pochi grattacapi all’Amministrazione. E poi chi lo sa, magari può essere la base per iniziare a costruire insieme una smart-city”, afferma Cantore. Lo stesso consigliere sottolinea che “il bando non è scaduto, anzi è partito il 19 settembre scorso e finirà il 31 gennaio 2019”.