Cacca di cane lasciata davanti alla scuola primaria di Copreno, «beccato» il padrone incivile.

E’ stato risolto nei giorni scorsi il «caso» delle deiezioni canine lasciate puntualmente, ogni mattina, all’ingresso della scuola elementare di Copreno. Gli agenti della Polizia locale, infatti, con l’aiuto di alcuni residenti sono risaliti al padrone maleducato che non raccoglie la «popò» del suo amico a quattro zampe: si tratta di un uomo di mezza età residente nella frazione. Il comandante della Polizia locale Mauro Colombo si è recato a casa sua, mettendolo di fronte alle «prove» e alle segnalazioni che lo «inchiodano». L’uomo non ha ammesso le sue colpe, ma ha promesso che cercherà di prestare maggiore attenzione, di fatto rivelando di essere lui il responsabile. Per il momento nei suoi confronti non è stata elevata alcuna sanzione, ma se gli episodi di inciviltà dovessero ripetersi ovviamente per lui ci saranno delle conseguenze.

Il caso era finito anche in televisione

E’ stata quindi messa la parola «fine» (forse) a un «caso» che era stato portato all’attenzione a maggio dal «Giornale di Seregno» ed era approdato, con toni ironici, anche sulla televisione nazionale. Era infatti stato ripreso dalla trasmissione di «Rai 2» «Quelli che… dopo il tg», che tratta in modo scherzoso le notizie che hanno suscitato più curiosità. E in effetti la «caccia al padrone incivile» aveva suscitato parecchie reazioni anche sui social. Era stato il sindaco Laura Ferrari, durante una diretta Facebook nel gruppo «Succede a Lentate», ad annunciare che aveva incaricato gli agenti della Polizia locale di rintracciare il cittadino maleducato, con la collaborazione dei residenti della zona. E ora finalmente il responsabile è stato identificato.