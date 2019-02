Oggi, giovedì 28 febbraio 2019 è ufficialmente l’ultimo giorno dell‘inverno meteorologico 2018/2019, ma la colonnina di mercurio ci ha già proiettato in una primavera avanzata! Il caldo anomalo infatti, ieri ha fatto registrare temperature record anche in Brianza.

Temperature record

Come si evince dal grafico in apertura, realizzato dal Meteo Valle San Martino, nella giornata di ieri sono stati tranquillamente superati i 22 gradi in Brianza (Paina di Giussano in questo caso citata nel grafico), nel Lecchese e nel Comasco. Temperatura decisamente sopra la media stagionale che di solito si riscontra nel periodo.

In serata un po’ di nuvole

Secondo il Meteo Val San Martino “la vasta struttura anticiclonica in estensione dal nord Africa continua a proteggerci dalle perturbazioni atlantiche anche se dalla serata l’avvicinamento di un minimo proveniente dalla Francia farà flettere il geopotenziale sulle aree alpine nord occidentali portandoci solo un po di nuvolosità e un leggero calo termico.

Le temperature si manterranno comunque ben al di sopra delle medie del periodo. Zero termico stabile attorno ai 3000 metri nelle ore centrali del giorno. Qualche velatura nel corso del giorno, asciutto e secco ancora perlomeno fino a domenica. Ricordiamo che le ultime precipitazioni risalgono al giorno 10 febbraio.”

Le previsioni meteo di Arpa

Tra stasera e domani il transito di un nucleo freddo ed instabile disturba parzialmente la struttura di alta pressione presente in questi giorni sulla regione, portando in Lombardia un temporaneo rinforzo del vento e qualche nube, senza precipitazioni significative. Temperature in calo. Dalla sera di venerdì nuovamente flusso stabile settentrionale, ma progressivamente tendente a disporsi da ovest. Sabato e domenica precipitazioni assenti e cielo da poco a temporaneamente nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate. Da lunedì probabile peggioramento.