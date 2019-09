Il cambio gomme a Biassono fa sempre più rima con Meregalli. Siamo appena tornati dalle vacanze ma è già ora di pensare alla sostituzione degli pneumatici estivi con quelli invernali.

Sì, perché in molte province fra poco più di un mese, il 15 ottobre, scatterà l’obbligo di circolazione con il treno invernale (o con catene a bordo). Da Meregalli Gomme è già possibile prenotare il proprio appuntamento per il fatidico cambio gomme. Meglio muoversi da subito, bloccando già la data che più vi è congeniale e poi organizzando per tempo il vostro calendario.

Cambio gomme a Biassono

Tramite il servizio “Booking” del sito www.meregalligomme.it, sarà possibile visualizzare il calendario delle disponibilità. Scegliere dunque il giorno a noi più consono e persino l’ora.

L’innovativo (e comodo) servizio è disponibile per privati, aziende e per chi ha un’auto in leasing/full rent. Le modalità di prenotazione online valgono, oltre che per il cambio pneumatici a Biassono, anche per chi necessita della revisione sulla proprio auto. Ma anche su scooter e moto. Insomma, inutile ridursi all’ultimo all’affannosa ricerca di uno spazio: prenotando in anticipo ci si leva il pensiero.

Per un check-up dopo le ferie

E se avete percorso parecchi chilometri durante le vacanze può essere che la vostra auto necessiti di un check-up. Anche in questo caso è bene affidarsi a professionisti: Meregalli Gomme dal 1965 propone servizi con la massima serietà e cura. Oltre ad essere gommista e centro revisioni si occupa anche di riparazioni, vulcanizzazioni, bilanciatura a banco ed elettronica, convergenza, incidenza e campanatura, serraggio automatico, gonfiaggio con azoto, vendita ruote in ferro e lega.

I contatti utili

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.meregalligomme.it, la pagina Facebook “Meregalli Gomme”, scrivere a info@meregalligomme.it, chiamare lo 039.490155o recarsi direttamente a Biassono, in via degli Artigiani 26/28. Gli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.

